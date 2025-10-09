Golpe comando en Orán: Ingresaron hombres armados a un hotel

Algunos minutos después del mediodía, en un hotel que se ubica en el pasaje Matheu, un automóvil Chevrolet Prisma se detuvo frente al establecimiento de acuerdo a lo que publicó MetroNoticiasOrán.

Según se sabe, del vehículo bajaron tres personas que tenían el rostro cubierto. Los sujetos ingresaron al establecimiento dónde a punta de pistola es que redujeron y ataron al propietario del lugar y a empleadas que se encontraban en ese momento.

El caso se encuentra siendo investigado por la Policía de la Provincia de Salta.