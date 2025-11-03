La salteña Milagros D’Amico se quedó con el bronce en el Sudamericano de Atletismo de Lima

La competencia que se desarrolló el Perú contó con la delegación nacional que logró tres doradas, tres plateadas y seis de bronce en el campeonato.

El equipo argentino completó su actuación en el Campeonato Sudamericano U20 de Atletismo que se disputó en Lima, Perú, con la participación de 300 deportistas de 12 países.

Argentina sumó doce preseas, tres doradas, tres plateadas y seis de bronce, y tuvo a Juana Zuberbuhler y Francisco Zufiaurre como atletas destacados con dos medallas cada uno.

Las buenas noticias para Salta vinieron con la cosecha de la medalla de bronce de Milagros D’Amico en Salto el Largo, con una distancia de 6.02 metros. Pero eso no es todo, además se apodera del récord nacional U18.

“Cierro el año de la mejor manera! Súper emocionada, FELIZ!! GRACIAS GRACIAS GRACIAS a todos los que confiaron en mi!” escribió la salteña en redes sociales.