Hallaron a un hombre sin vida en barrio Hernando de Lerma

Un hombre de entre 30 y 35 años fue encontrado sin vida esta mañana sobre pasaje Joaquín Castellanos, entre calles Córdoba y Lerma, en el barrio Hernando de Lerma.

La víctima presentaba una aparente herida de arma blanca y, según testigos, habría caminado malherido unas cinco cuadras, dejando un rastro de sangre en la calle.

Por el hecho, personal policial mantiene cortada la intersección de Catamarca y Zabala, mientras se realizan las pericias correspondientes en la escena. Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de Criminalística trabajan en el lugar para determinar las circunstancias del hecho.

Vecinos de la zona relataron que durante la madrugada escucharon ruidos y movimientos inusuales, por lo que no se descarta que se haya producido un enfrentamiento. La policía delimitó un amplio perímetro y se aguarda información oficial del fiscal a cargo de la investigación.