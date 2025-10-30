Video: Amenazas con arma blanca en el centro de Salta

Apenas unos minutos después del mediodía, vecinos del Barrio Hernando de Lerma denunciaron en un chat vecinal que una pelea entre personas armadas bajo el puente ubicado en Florida y Esteco afectaba la tranquilidad del barrio, algo que cada vez es más común dijeron a InformateSalta.

En el video al que accedió este medio se ve al menos una persona portando un arma blanca que discute acaloradamente con otros sujetos bajo el puente ubicado al costado de la Plaza de los Chalchaleros. En el lugar funcionan locales comerciales y una concurrida cafetería.

Los malhechores frecuentarían la zona aterrorizando a los vecinos que solicitan mayor presencia policial. Incluso insisten, a través de mensajes en un grupo de WhatsApp que pudo ver este medio, que la Policía se haga presente para brindarles mayor tranquilidad.