Se viene la noche de las heladerías y en Salta, se sumarán dos locales ¿Cuáles son?

En todo el país se realizará la semana que viene la Noche de las heladerías 2025, esta edición será el jueves 13 de noviembre, con la adhesión de 500 locales distribuidos en todo el territorio argentino.

El evento nació hace casi una década con el objetivo de promover el consumo de helado artesanal y destacar el trabajo de los productores locales. En esta novena edición, la consigna será “El futuro es artesanal”, una frase que busca reivindicar la creatividad, la autenticidad y el valor humano detrás de cada receta.

A partir de las 19 horas del jueves 13 de noviembre, los comercios adheridos ofrecerán 2×1 en la compra de un cuarto de kilo de helado, según informaron desde la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).

En Salta Capital, serán dos los locales que están en listado se trata de: