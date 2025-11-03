Se viene la Noche de las Heladerías con promociones: Los locales que participan en todo el país

El helado es una verdadera pasión nacional y ocupa un lugar privilegiado en la gastronomía argentina. Para rendirle homenaje, del 10 al 16 de noviembre se llevará a cabo la Semana del Helado Artesanal, un evento que incluirá la presentación de un sabor exclusivo, espectáculos en vivo y acciones solidarias.

Con propuestas especiales y experiencias en todo el país, la Semana del Auténtico Helado Artesanal se consolida como un clásico del calendario cultural y gastronómico argentino.

La Noche de las Heladerías

En tanto, el jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, más de 500 heladerías adheridas de todo el país, abrirán sus puertas para celebrar la noche más esperada del año: La Noche de las Heladerías.

Con el tradicional 2×1 en cuarto kilo y un abanico de sabores que une identidad y creatividad, será un encuentro para disfrutar a lo grande.

En la 9° edición de La Noche de las Heladerías, con alrededor de 500 locales adheridos en todo el país, se ofrecerán la clásica promoción de 2x1 en cuarto kilo.

El nuevo sabor

La iniciativa es impulsada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) bajo el lema “El futuro es artesanal”. Durante la semana también se realizarán donaciones y acciones solidarias a beneficio de entidades como la Fundación Natalí Flexer, Casa Garrahan, el Comedor Los Piletones y la Casa del Teatro.

Como cada edición, se presentará un nuevo sabor para sorprender al público. Este año es el Fruta D’Oro, un helado al agua, elaborado con mango, banana, lajas de chocolate blanco y ralladura de lima.

Se trata de una creación que surgió de la última Coppa D’Oro del Helado Artesanal celebrada en Argentina, donde maestros y maestras del helado de todo el país compitieron por presentar la mejor elaboración.

Listado completo de heladerías por provincia en Argentina:

Semana Del Helado 2025: los locales que participarán by elonceweb