Defensor del Pueblo: Notificaron a Del Frari por las impugnaciones y avanza la elección

La elección del Defensor del Pueblo continúa siendo noticia en Salta debido a la falta de designación que se ha dilatado y ya lleva más de dos meses.

En Aries, la edil ex radical y actual libertaria, Laura Jorge Saravia, informó que ya se ha notificado al exconcejal Martín Del Frari sobre las impugnaciones en su contra y ahora se espera que realice su descargo.

A partir de esa notificación, tiene tres días hábiles para responder, por lo que el plazo vence esta semana. Recién después, la comisión volverá a reunirse para analizar su descargo.

La concejal explicó que por las elecciones se dilató la elección del reemplazante de Federico Núñez, quien también se presentó.

El próximo encuentro de la Comisión fue acordado para el viernes 7 de noviembre a las 10:00, por lo que se podrá tener más indicios de la decisión la semana que viene.