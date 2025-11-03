El Concejo retoma la definición del nuevo Defensor del Pueblo

Tras varias semanas sin novedades visibles, el proceso para la elección del nuevo Defensor del Pueblo de Salta vuelve a tomar relevancia en el Concejo Deliberante capitalino, donde la comisión encargada del proceso se reunió el pasado viernes para abordar el statu quo de las postulaciones y avanzar en los pasos formales, reactivando la carrera por el cargo municipal que tuvo una gran convocatoria de interesados meses atrás.

Según prensa del Concejo Deliberante, fue durante el encuentro del viernes que los miembros de la Comisión tomaron conocimiento de las respuestas de los postulantes que debían subsanar requisitos. Esta instancia fue clave para determinar quiénes continúan en carrera, conforme a lo establecido por la Ordenanza Nº 14.501, que regula el proceso de selección.

En base a lo informado, los ediles evaluaron las respuestas sobre la acreditación de los años de residencia y la labor en la administración pública, condiciones necesarias para participar en la selección. La Comisión resolvió desestimar formalmente aquellas postulaciones que no lograron cumplimentar la información solicitada dentro del plazo establecido.

Otro punto relevante abordado en la reunión fue la notificación de las impugnaciones recibidas contra algunos de los postulantes. En este sentido, la Comisión dispuso remitir dichas notificaciones al postulante en cuestión, habilitando el proceso de contestación correspondiente, en el marco del procedimiento previsto por la normativa vigente. El próximo encuentro de la Comisión fue acordado para el viernes 7 de noviembre a horas 10.00.

El cargo de Defensor del Pueblo, que actualmente ostenta Federico Núñez Burgos (quien también se postuló para renovar su mandato), despertó un inusual interés meses atrás, sumando un total de 21 candidatos para ocupar el sillón municipal. Entre los postulantes se destacan figuras conocidas de la política local, incluyendo ex funcionarios y un ex concejal.

La relevancia del proceso es tal que, en su momento, se conoció el listado de personas interesadas a través del Boletín Oficial, donde figuraban nombres como el del ex concejal Martín Del Frari, el ex funcionario provincial Ángel Sarmiento y el ex secretario general de la Gobernación, Matías Posadas. La expectativa por la elección incluso motivó que un grupo de vecinos solicitara semanas atrás la suspensión del proceso hasta tanto avance la Convención para la reforma de la Carta Orgánica.