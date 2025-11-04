"Usaron a los chicos para voltear al Gobierno": El cruce a los gritos entre Eduardo Feinmann y dos trabajadores del Garrahan

El conductor de A24 acusó a Norma Lezana, secretaria de la Asociación Profesionales Garrahan, de haber utilizado el conflicto de la entidad sanitaria "para voltear a un gobierno".

Norma Lezana, la secretaría general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (Apyt) del Hospital Garrahan, protagonizó un tenso cruce con el periodista Eduardo Feinmann, quien le reprochó a la dirigente gremial que "ustedes usaron a los chicos para voltear al Gobierno" y le recriminó haberse presentado como candidata a diputada por el Frente de Izquierda en las elecciones del 26 de octubre.

En su participación en el programa de Feinmann, Lezana se refirió al aumento del 60% que el Gobierno anunció hoy para los trabajares del Garrahan. "Es la respuesta que estábamos esperando desde hace mucho tiempo", confió Lezana y afirmó que recibieron la noticia "con asombro y con alegría". Aunque luego criticó al Gobierno de Javier Milei porque, dijo, aún "quedan los daños porque renunciaron varios profesionales". "Los equipos ahora están bastante resentidos", lamentó y pidió que se "restablezcan los concursos".

En ese punto, el periodista de A24 observó que "al fin y al cabo el Gobierno tenía razón, tenía que reordenar (las cuentas) para darle a ustedes los aumentos necesarios".

Lezana planteó, en cambio, que "esto se podría haber resuelto mucho tiempo antes para evitar todo el daño". A lo que Feinmann respondió: "Es que ustedes también quisieron voltear un Gobierno, Norma" y lanzó "usted fue candidata, usted me engañó en la cara".

"Yo le pregunté si hacía política, y me dijo que no. Después la vi en una lista. Me mintió en la cara y le mintió a la ciudadanía", recriminó el conductor.

Lezana argumentó, en respuesta: "Yo soy una profesional del Hospital Garrahan", al indicar que está recibida de nutricionista y que entró el hospital de niños por concurso.

"Ustedes usaron a los niños", reprochó Feinmann mientras que Lezana le dijo: "No te lo voy a permitir". "A mí me da asco lo que vos me estás diciendo Eduardo Feinmann, además de ser brutal y un maltrato a una luchadora", sostuvo Lezana.

