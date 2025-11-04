"Usaron a los chicos para voltear al Gobierno": El cruce a los gritos entre Eduardo Feinmann y dos trabajadores del Garrahan

"Usaron a los chicos para voltear al Gobierno": El cruce a los gritos entre Eduardo Feinmann y dos trabajadores del GarrahanMedios04/11/2025
Norma Lezana, la secretaría general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (Apyt) del Hospital Garrahan, protagonizó un tenso cruce con el periodista Eduardo Feinmann, quien le reprochó a la dirigente gremial que "ustedes usaron a los chicos para voltear al Gobierno" y le recriminó haberse presentado como candidata a diputada por el Frente de Izquierda en las elecciones del 26 de octubre.
En su participación en el programa de Feinmann, Lezana se refirió al aumento del 60% que el Gobierno anunció hoy para los trabajares del Garrahan. "Es la respuesta que estábamos esperando desde hace mucho tiempo", confió Lezana y afirmó que recibieron la noticia "con asombro y con alegría". Aunque luego criticó al Gobierno de Javier Milei porque, dijo, aún "quedan los daños porque renunciaron varios profesionales". "Los equipos ahora están bastante resentidos", lamentó y pidió que se "restablezcan los concursos".
En ese punto, el periodista de A24 observó que "al fin y al cabo el Gobierno tenía razón, tenía que reordenar (las cuentas) para darle a ustedes los aumentos necesarios".
Lezana planteó, en cambio, que "esto se podría haber resuelto mucho tiempo antes para evitar todo el daño". A lo que Feinmann respondió: "Es que ustedes también quisieron voltear un Gobierno, Norma" y lanzó "usted fue candidata, usted me engañó en la cara".
"Yo le pregunté si hacía política, y me dijo que no. Después la vi en una lista. Me mintió en la cara y le mintió a la ciudadanía", recriminó el conductor.
Lezana argumentó, en respuesta: "Yo soy una profesional del Hospital Garrahan", al indicar que está recibida de nutricionista y que entró el hospital de niños por concurso.
"Ustedes usaron a los niños", reprochó Feinmann mientras que Lezana le dijo: "No te lo voy a permitir". "A mí me da asco lo que vos me estás diciendo Eduardo Feinmann, además de ser brutal y un maltrato a una luchadora", sostuvo Lezana.
El periodista volvió a retrucarle: "Ustedes usaron a los chicos para voltear al Gobierno" y luego agregó que también "para ser candidata" en las últimas elecciones del 26 de octubre, donde se presentó como postulante en la lista que el Frente de Izquierda presentó en la provincia de Buenos Aires.
Después del aumento dictaminado por el Gobierno, Feinmann ironizó: "¿Están conformes ahora? ¿Van a querer seguir volteando gobiernos?".
"A usted le molesta la libertad sindical", continuó Lezana y le achacó a Feinmann que sus dichos tenían que ver con que fuera mujer. "No me venga con esa pelotudez", objetó Feinmann.
Luego, Lezana afirmó que "la única camiseta que tengo puesta es la camiseta es la de las infancias y las de los pacientes".
A lo que Feinmann interrumpió: "Le importan tres carajos los chicos", denunció.
La dirigente sindical reivindicó haberse puesto "delante de una lucha y ganamos" y le atribuyó a Feinmann tener "bronca" por eso. "Al hospital, lo salvamos por ahora".
Sin embargo, el periodista planteó que "la gente no es pelotuda, por eso votó cómo votó", en relación al resultado de las elecciones de medio término en las que se consagró con el triunfo La Libertad Avanza. "La gente está harta que ustedes hagan política para voltear gobiernos", insistió.
Mientras que Lezana agregó: "Nos tienen hartos los periodistas como usted. Usted también me engañó, nos llama a una entrevista como trabajadores para faltarnos el respeto". /A24