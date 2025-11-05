Paredes vuelve, Cavani en duda: Boca define el equipo para el Superclásico

Leandro Paredes reapareció en los entrenamientos de Boca y se perfila para volver al equipo en el Superclásico ante River, que se jugará el domingo a las 16.30 en La Bombonera.

El entrenador Claudio “Sifón” Úbeda dispuso dos equipos distintos en la práctica de este martes en Ezeiza, buscando alternativas para definir la formación. En el primer conjunto alineó a Brey; Blondel, Figal, Mendia y Fabra; Dalmasso, Paredes y Herrera; Aguirre, Janson y Ruiz. En el segundo, participaron Javier García; Advíncula, Facundo Herrera, Pellegrino y Braida; Martegani, Miramón y Alarcón; Zenón, Simoni y Zufiaurre.

Mientras tanto, la situación física de Edinson Cavani mantiene en vilo al cuerpo técnico. El uruguayo volvió a entrenarse de manera diferenciada por un desgarro en el sóleo derecho y su presencia en el clásico está en duda. El objetivo del delantero es, al menos, llegar al banco de suplentes.

Úbeda aún no definió el once titular, pero todo indica que Paredes regresará al mediocampo en lugar de Toto Belmonte. En tanto, Rodrigo Battaglia continúa en recuperación y tampoco tiene asegurada su presencia.

Con el foco puesto en la recuperación de sus figuras y la consolidación del mediocampo, Boca afronta una semana decisiva antes del cruce con River, donde buscará dar un golpe que podría complicar al Millonario en su clasificación a la Copa Libertadores 2026.