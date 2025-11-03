River vs Boca: Todo lo que tenes que saber sobre el Superclásico

Boca Juniors recibe a River Plate en La Bombonera por el Superclásico del fútbol argentino, que se juega el domingo 9 de noviembre, en la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El encuentro comenzará a las 16:30.

El último partido fue en el Monumental, con triunfo por 2-1 para el equipo de Marcelo Gallardo. Franco Mastantuono abrió el marcador con un magistral tiro libre, Miguel Merentiel consiguió la igualdad parcial y Sebastián Driussi le dio la victoria al Millonario.

En medio de una crisis fútbolistica, River parece no encontrar rumbo y el descontento de los hinchas suma presión extra de cara al duelo con su clásico rival.

Es que la caída de local contra Gimnasia por 1-0 este sábado significó que River no clasifique a la Copa Libertadores de Amércia luego de haber marcado asistencia en las últimas 11 ediciones y la incertidumbre sobre la continuidad del Muñeco empieza a hacer ruido en el exterior, pero también internamente, donde son varios los que creen que el ciclo ya llegó a un nivel de desgaste difícil de subsanar; y, por ende, de poder encarrilar.

Según el periodista Gustavo Yarroch, en su participación en ESPNF90, la gestión de Stefáno Di Carlo le iba a ofrecer contrato hasta 2029, pero ahora esa decisión está paralizada. Y nadie sabe a ciencia cierta quién estará sentado en el banco de River como DT en 2026