Concejo Deliberante: El lunes presentan el presupuesto 2026

Este lunes desde las 11, durante la reunión de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, funcionarios realizarán la presentación del presupuesto municipal. Se trata de una reunión ampliada con el objetivo de avanzar en el análisis de los Proyectos de Ordenanza correspondientes al Presupuesto General 2026 y a la Tributaria Anual 2026.

La presentación estará a cargo de la secretaria de Gobierno, Agustina Agolio, el secretario de Obras Públicas, Gastón Viola, y el secretario de Hacienda, Facundo Furió.

En la convocatoria, los funcionarios brindarán información detallada sobre el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2026, incluyendo la composición de las distintas partidas, previsiones presupuestarias y cuantificación de los recursos, especificando su origen.