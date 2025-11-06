Sáenz se reunió con senadores por el presupuesto y les adelantó que habrá baja en los impuestos

En la jornada de hoy se llevó a cabo la presentación del presupuesto provincial 2026 ante los senadores provinciales. Esta semana también fueron informados los diputados e intendentes.

Tal como sucedió con los jefes comunales, el gobernador Gustavo Sáenz estuvo al frente de la presentación. Le indicó a los legisladores que este presupuesto mantendrá su carácter participativo, en base a consensos que generen condiciones para el crecimiento, la generación de empleo genuino y optimizar los servicios públicos.

Destacó que se prevé para el año que viene mantener el equilibrio fiscal de las cuentas públicas provinciales, seguir avanzando en la reducción de la deuda, reducción de impuestos, financiamiento de obras estratégicas, transparencia y el desarrollo de los sectores vinculados con la economía del conocimiento.

Los ministros de Infraestructura y de Economía y Servicios, Sergio Camacho y Roberto Dib Ashur, tomaron nota de las prioridades planteadas por los legisladores para sus departamentos, como ya lo hicieron diputados e intendentes.

El vicepresidente del Senado, Mashur Lapad, informó que para la próxima semana está prevista la presentación del proyecto de presupuesto en la Legislatura.