Dos tornados y una tormenta supercelular provocaron daños en Misiones y zonas fronterizas

Una violenta tormenta golpeó este viernes a la provincia de Misiones y al nordeste argentino, dejando tras su paso un extenso panorama de destrucción. El fenómeno, catalogado como supercélula, afectó también áreas limítrofes con Brasil y Paraguay, donde se registraron dos tornados confirmados.

El temporal comenzó en las primeras horas de la mañana y se intensificó durante la tarde, generando destrozos en viviendas, vehículos y tendidos eléctricos.

La magnitud del evento llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a mantener vigente una alerta naranja por tormentas fuertes y caída de granizo, advirtiendo sobre la posibilidad de nuevos episodios severos.

Uno de los tornados se originó en Río Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná, y provocó voladuras de techos, árboles arrancados, postes caídos y autos volcados. Los especialistas estiman que su intensidad habría alcanzado entre las categorías F1 y F2 de la Escala Fujita, con vientos de hasta 180 km/h. A pesar de los daños materiales, no se reportaron víctimas ni heridos.

El segundo tornado afectó a la zona de Dionisio Cerqueira, fronteriza con Bernardo de Irigoyen, y su avance impactó directamente sobre el territorio misionero. Las ráfagas, acompañadas por granizo y abundante lluvia, causaron destrozos en Campo Grande, 25 de Mayo, Colonia Alberdi, Leandro N. Alem, Villa Bonita y General Alvear. En varios de estos municipios se produjeron cortes de luz, caída de postes y voladuras de techos.

Vecinos de Campo Grande reportaron vientos superiores a los 100 km/h, mientras que en 25 de Mayo distintos barrios permanecían sin suministro eléctrico por la destrucción del tendido. El Centro de Operaciones Policiales de Misiones informó que las zonas más afectadas corresponden a las Unidades Regionales II (Oberá), IV (Puerto Rico) y XI (Aristóbulo del Valle).

Los equipos de emergencia y la Policía provincial trabajan desde el viernes en tareas de asistencia, despeje de rutas y restauración de los servicios básicos. Las autoridades advirtieron que las reparaciones podrían demorar varios días debido a la magnitud de los daños.

Según el SMN, la inestabilidad continuará durante el fin de semana en los estados del sur de Brasil y el noreste argentino, en el marco del frente frío que originó este sistema de tormentas severas. (NA)