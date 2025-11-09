“Me dejaron tirado”: Gustavo busca testigos tras ser embestido en moto en Atocha

Gustavo tiene 41 años y trabaja con aplicaciones de transporte para sostener a su familia. Este fin de semana, mientras realizaba un viaje en moto con una pasajera, fue embestido por un automóvil en la zona de la diagonal 20 de Junio, camino al puente viejo de Santa Lucía (Atocha).

El accidente ocurrió durante la madrugada del sábado, cuenta en su cuenta de facebook. La calle estaba a media calzada y Gustavo esperó para dejar pasar a un vehículo que venía de frente, pero cuando avanzó, otro auto lo chocó de lleno y se dio a la fuga, dejándolo tirado en el suelo.

Gustavo sufrió una fractura grave en la pierna izquierda, que requerirá una recuperación larga y compleja. La moto con la que trabajaba diariamente también quedó destruida. La pasajera que trasladaba cayó hacia atrás y resultó lesionada, aunque sin gravedad, según el parte médico.

“No sé cómo voy a trabajar ahora. Tengo que mantener a mi hija, pagar mis cuentas y la cuota de la moto. A mí me rompieron la pierna y me abandonaron en la calle”, expresó.

Gustavo espera poder identificar al conductor responsable, tanto para avanzar en la causa como para encontrar una forma de seguir adelante.

Se solicita a cualquier persona que haya estado en la zona o que pueda aportar información sobre el vehículo involucrado, que se comunique.

También se busca contactar a la pasajera que viajaba con él, para conocer su estado y sumar su testimonio.

Quien pueda ayudar puede hacerlo por mensaje privado o acercándose a la comisaría más cercana. “Solo quiero que aparezca la persona que hizo esto. Yo estaba trabajando.”