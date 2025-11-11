En la Causa Cuadernos, Casación pide acelerar el juicio y que las audiencias sean presenciales

La Cámara Federal de Casación Penal convocó a los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 a una reunión para el próximo martes para cambiar la modalidad del juicio de la Causa conocida como Cuadernos de las Coimas, en la que está acusada Cristina Kirchner junto a otras 87 personas. El objetivo formal es "coadyuvar con mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación", pero lo que quiere la Justicia es acelerar los tiempos para la definición del fallo.

En ese encuentro se analizará la posibilidad de terminar con la modalidad virtual y pasar a un esquema de tres audiencias semanales en Comodoro Py.

El encuentro fue dispuesto por los jueces Daniel Petrone, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques, en el marco del Acuerdo de Superintendencia del tribunal.

Reunión clave para acelerar las audiencias

La convocatoria de Casación fue fijada para el martes 18 de noviembre en la Sala de Acuerdos del tribunal, con el propósito de que los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli -integrantes del TOF 7- informen qué medidas podrían adoptarse para imprimir mayor ritmo al proceso.

Entre las alternativas que se pondrían sobre la mesa figura aumentar la frecuencia de audiencias a tres por semana, trasladarlas de manera presencial a una sala de Comodoro Py -probablemente la Sala AMIA- y reducir al mínimo la virtualidad. En fallos anteriores mencionados, ya se cuestionaba que la demora en el proceso podría afectar el derecho de defensa.

Casación apunta a que el juicio avance con mayor regularidad y busca evitar demoras que prolonguen un proceso que lleva más de cuatro años desde su elevación a juicio. En el acta del Acuerdo de Superintendencia, los camaristas remarcaron que su intervención se enmarca en las facultades de superintendencia del tribunal, previstas en la Ley 27.146 y el Reglamento para la Justicia Nacional.

Los detalles del juicio oral

El pasado 6 de noviembre, poco después las 10:20, 87 imputados y sus abogados defensores participaron a través de la plataforma Zoom del comienzo del juicio oral, que con una audiencia transmitida en el canal de YouTube de la Corte Suprema.

El fiscal federal Carlos Stornelli.

La audiencia comenzó casi una hora tarde, por demoras de los acusados. Poco después, cuatro secretarios del Tribunal se turnaron para leer la primera de una serie de acusaciones cuya lectura podría demandar, al menos, hasta el comienzo de la feria judicial de verano, si se mantiene la frecuencia prevista de una audieincia semanal.

La semana pasada se leyó más de la mitad de la primera acusación del caso, el pedido de elevación a juicio del primer tramo del expediente 9608/2018, firmado en 2019 por el fiscal Carlos Stornelli. El pedido completo, que mide unas 225 mil palabras, se terminará de leer en la audiencia de este jueves.