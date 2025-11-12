Paredes: “A Dybala, en Boca lo esperamos con la ilusión intacta”

Luego de ganarle a River por 2 a 0 en el Superclásico y sellar la clasificación de Boca a la próxima Copa Libertadores, el mediocampista Leandro Paredes habló sobre la posibilidad de que Paulo Dybala llegue al conjunto xeneize.

"Tener un jugador como Paulo en el equipo, con la calidad que tiene y la jerarquía que tiene, sería algo espectacular", manifestó el capitán de Boca quien agregó: “Dejo que la decisión la tome cada uno, no puedo meterme, no soy quien para hacerlo. Hay muchísimas cosas para poner en la balanza, está por ser papá también. Ojalá que tome la mejor decisión para él y su familia. Acá lo esperamos con la ilusión intacta".

Paredes habló con los periodistas luego del entrenamiento abierto realizado este miércoles a la mañana en el predio de Ezeiza y admitió que mantiene contacto frecuente con su amigo y excompañero de la Selección Argentina. Además, reconoció que es un tema que tocaron. “Yo ya lo hablé varias veces con él”, dijo respecto de la posible contratación del delantero cordobés para el torneo continental que Boca volverá a jugar después de dos temporadas.

“Ojalá que viva su vida y su carrera muy tranquilo, que tome la decisión que tenga que tomar. No soy quién para meterme en las decisiones de los demás”, expresó Paredes, dejando en claro que la decisión solo podrá tomarla Dybala, quien en la Argentina solo jugó para Instituto de Córdoba, el torneo del Nacional B de la temporada 2011/12.

Si bien fue cauto, el capitán boquense no ocultó la ilusión que genera la posibilidad de volver compartir vestuario con su amigo como lo hiciera en la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar y en la Roma de Italia. “La ilusión y el deseo siempre están, pero son decisiones muy personales, en las que no me puedo meter”, expresó Paredes.

El panorama contractual de Dybala sigue abierto, ya que su vínculo con la Roma continúa hasta junio de 2026 y, cualquier posible desembarco en Boca, dependerá tanto de su situación en Italia como del calendario de la Libertadores del año próximo.