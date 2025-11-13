B° Don Emilio: Persecución, detenidos y temor en plena siesta

B° Don Emilio: Persecución, detenidos y temor en plena siestaPoliciales13/11/2025
En horas de la siesta, se vivieron momentos de tensión en la zona sur de la ciudad después que se diera una persecución que dio inicio en barrio Santa Lucía y terminó en B° Don Emilio.
Según detallaron, en DeFrente, un integrante de la custodia del vicegobernador Antonio Marocco persiguió a un automóvil en el que viajaban cuatro personas. Por el momento se desconoce porqué inició la persecución.
En barrio Don Emilio el automóvil Siena chocó con otro auto y personal de la policía de Salta detuvo a dos hombres, mientras que otros dos se habrían dado a la fuga. Durante la persecución los ocupantes del automóvil habrían realizado disparos. El accidente se produjo en avenida Juventud y Gallardo.
Los ocupantes del vehículo habrían arrojado un bolso en el camino. En el lugar trabaja personal de criminalística y policía.