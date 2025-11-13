Muerte de Santiago Liquin: "Quiero Justicia, que el tipo de la cara"

Tras la muerte de Santiago Liquin de 25 años en la madrugada del miércoles, embestido por un ebrio al volante mientras circulaba en su motocicleta por la Av. del Carnaval en sentido Sur-Norte, familiares y amigos se mostraron totalmente quebrados pero con el firme propósito de buscar justicia por él.

En la jornda del mismo miércoles, a pocas horas del deceso de Santiago, amigos y familares marcharon desde la plaza 9 de Julio hasta la casa velatoria Pieve, donde velaban al joven.

Desde la puerta de la sala velatoria, Oscar, primo de Santy, entre lagrimas recordó el momento en que se enteró de que su primo habría sufrido un accidente: "Fue las 10.30 y 10.40, yo lo estaba llamando y no le llegaban los mensajes, cuando veo los tildes de whatsapp, lo llamo y me atiene un chico diciéndome que tenía un accidente, ahí no más me comunique con la familia fuimos rápido al San Bernardo".

Totalmente conmovido, describió a su primo : "Santiago era un chico de 25 años, con toda una vida por delante y un inconsciente que se pone a tomar y agarra el auto pone en riesgo la vida de los demás. Me arrebataron la vida de mi primo. Este año se egresó en la secundario, ponía ganas en el laburo, es muy triste todo".

Sobre el conductor dijo que sabía que estaba detenido, pero que la información es confusa por ahora "Sé que esta detenido, pero el no salió a dar la cara la familia tampoco".

Agregó que Santiago "tenía muchos proyectos, trabajaba como Didi, estaba a nada de poner gas en su auto. Muchas cosas por delante. Estaba yendo a la casa de un amigo, tenía una amigo que le prestaba el auto, estaba yendo a Don Emilio a buscar el auto y dejaba la moto. Se hacía unos pesos más porque el del amigo tenía gas".

La última vez que lo vio

Oscar, entre lagrimas, recordó por Multivisión: "Hace dos días fue a mi casa trabajando de Didi, me dijo 'primo tenés algo para comer' le dije te caliento unas empandas nos cagamos de risa, quien hubiese dicho que sería la última vez. Él era un chico muy respetuoso, muy amable con la gente. Quiero agradecer a la gente que vino y nos acompañó, era una persona muy querida".