Gendarmería descubrió un cargamento de marihuana en San Antonio de los Cobres

Efectivos de la Sección Núcleo de Gendarmería Nacional dependiente del Escuadrón 22 “San Antonio de los Cobres” patrullaban por la zona del límite fronterizo entre Argentina y la República de Chile, próximo al hito “XVI - X” y el Volcán Salín, observó a dos camionetas ingresando a alta velocidad desde el país vecino.

Inmediatamente, los funcionarios realizaron señas para que detengan su marcha pero uno de los conductores logró evadir el control. El acompañante que iba en el segundo vehículo fue alcanzado por los gendarmes cuando intentaba huir a pie. Al inspeccionar la camioneta Toyota Hilux (sin patente), se secuestraron un teléfono y una antena (ambos satelitales).

Posteriormente, mientras la patrulla se desplazaba hacia el Grupo “Socompa”, los funcionarios observaron un vehículo descendiendo por un camino interno de un proyecto minero abandonado.

Al llegar al lugar, encontraron una camioneta Toyota Hilux color bordo (sin patente) abandonada y con las puertas abiertas. En la caja, se hallaron varios bultos en bolsas tipo arpillera que en su interior poseía una sustancia vegetal amarronada con fuerte olor penetrante, similar a la marihuana.

Ante ese hallazgo, los gendarmes realizaron la prueba Narcotest sobre el cargamento hallado en el rodado, que dio como resultado positivo para "cannabis sativa" con un peso total de 361 kilos 769 gramos.

Intervino la Fiscalía Federal de Salta que dispuso el secuestro de ambos rodados, de la droga y ordenó la detención del involucrado.