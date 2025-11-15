Ranking de signos vengativos: Escorpio es el maestro del mal

Escorpio

Es el signo conocido como el maestro de la maldad. Cuando se pone de mal humor, es engañado, o algo le molesta, reacciona de inmediato y le dura mucho tiempo. Son vengativos, rencorosos y enojones, además nunca piden perdón.

Cáncer

Cuando los provocan, pueden convertirte en las personas más insoportables del mundo. Piensan siempre en la venganza y pergeñan planes para llevarla adelante. Cuando alguien les hace daño, no tardan en actuar o en responder. Las broncas le duran años.

Piscis

Sin duda son los más rencorosos. Si les hacen daño no pueden olvidar lo ocurrido. Tienen pensamientos negativos y malos deseos hacia quien los atacó. Si quieren, pueden hacer imposible la vida del otro y convertirla en un verdadero infierno.

Capricornio

Son impiadosos cuando se meten con ellos. No perdonan nunca. Mejor que no se les ponga algo entre ceja y ceja porque no paran hasta lograr limpiar su dolor.

Géminis

Ambiguo. Puede ser el signo más dulce del zodiaco, pero cuando lo tratan mal, se convierte en el más venenoso y no tiene piedad para ejcutar su venganza ni capacidad de olvido.

Leo

Se lo considera el signo más tirano del zodiaco. Para los de este signo las cosas se deben hacer como ellos quieren, de otra manera no hay forma de que las cosas terminen bien.

Aries

Si un ariano está herido no mide el mal que puede provocar con tal de vengarse. El rencor que experimentan es más fuerte que cualquier otra cosa y se apodera de sus acciones y prioridades. Pero hay que destacar que se arrepiente al final de todo. Eso sí, cuando ya se le fue demasiado la mano.

Tauro

No hay forma de hacerlo entender. Cuando él tiene la razón, definitivamente piensa que es así y no le cabe una alternativa en su cabeza. Tiene la capacidad de crear grandes venganzas, pero se detiene una vez que le piden perdón.

Sagitario

En este signo la provocación es lo que mayor efecto surte. Los sagitarianos pergeñan venganzas sorprendentes que llegan cuando sus enemigos menos lo esperan. Sin embargo, el enojo se les pasa rápido, y olvidan todo.

Libra

Si nadie los molesta, todo estará en orden. Pero cuando osan interrumpir su paz, es mejor que, quienes lo hicieron, se cuiden.

Virgo

Sin dudas, es uno de los signos más tranquilos. Pero que no se metan con sus hijos ni sus afectos. Son capaces de vengarse de la manera más despiadada, siempre con el afán de defender lo que es de ellos.

Acuario

Es el signo con mayor buena onda del zodiaco. No le gusta meterse en líos. Pero si no son comprendidos o se sienten incómodospor algún motivo, actúan de manera sigilosa, inteligente e implacable.