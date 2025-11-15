El Clan Sena a Cadena Perpetua

El jurado popular declaró culpable a seis de los siete acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y así, la única declarada “no culpable” fue Griselda Reinoso que quedó en libertad.

Según supo, las imputaciones por el caso se dieron a conocer esta tarde y los miembros del jurado concluyeron su labor frente al tribunal

Finalmente y tras varias horas de deliberación, el principal imputado fue César Sena que fue declarado culpable por el femicidio, mientras que su padre, Emerenciano Sena, obtuvo su culpabilidad por partícipe necesario y la madre del joven, Marcela Acuña, lo fue en carácter de partícipe primaria.

Por su parte, Gustavo Obregón fue declarado culpable por encubrimiento al igual que Gustavo Melgarejo y Fabiana González, quien además recibió un agravante.

"En los próximos días se fijará la audiencia de cesura", consignó en diálogo con la prensa Gustavo Briend, abogado de Gloria Romero -madre de la damnificada-.

Por su parte, Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano, confirmó que va a apelar: "Mi cliente está normal, era una de las posibilidades del veredicto".

El letrado agregó que Acuña "está tranquila" porque "ya sabía" que el jurado iba a declarar su culpabilidad.

Cómo fue el Femicidio de Cecilia

Cecilia ingresó 9.15 del jueves 2 de junio de este año a la casa de los Sena. No volvió a salir. Sin embargo, tanto César Sena, su novio, como los padres de él sí registran distintos ingresos y regresos. Pero en lo concreto y en lo que hace a la investigación. César entró a las 11.41. En la casa estaba Cecilia. Estuvieron en soledad hasta las 12.16, cuando entraron Emerenciano Sena y Marcela Acuña. No hubo más movimientos hasta las 13.01, cuando sale el hijo del matrimonio solo.

“La hipótesis principal que estamos manejando es que hubo una premeditación de sacar a Cecilia de su contexto familiar, de prometerle un viaje con salida laboral y con radicación en la ciudad de Ushuaia (Tierra del Fuego), inclusive hasta con vivienda”, dijo el fiscal Jorge Cáceres Olivera a Radio con Vos. Y añadió: “Un viaje del que no existían pasajes, que no existía un trabajo fijado para empezar a prestar servicio en Ushuaia, no tenían un domicilio como se le estaba prometiendo, así que nos da la pauta de la participación activa de los padres de César”.

”Estamos convencidos de que hay tres autores materiales del hecho y cuatro encubridores. El homicidio ocurre entre las 12 y la 1 del mediodía, en el momento en que estaban los padres y César en el domicilio. Por el momento, la prueba lleva a esa conclusión”, señaló Fabián Améndola, uno de los letrados que representa a la familia de Cecilia.

(Con información de N/A e Infobae)