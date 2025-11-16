Marcelo Tinelli publicó fotos de cuando sus hijas eran chicas y les pidió perdón: “No me maten”

El conductor abrió el baúl de los recuerdos y compartió en sus historias de Instagram varias postales inéditas junto a su familia.

Marcelo Tinelli no atraviesa un buen momento familiar tras la denuncia de amenazas que hizo su hija Juana. Este hecho destapó varias internas dentro del clan que ya se encontraba distanciado.

Aunque el conductor decidió retirarse por un tiempo de la vida pública para cuidar a sus cercanos, sigue activo en las redes sociales, en donde comparte algunos momentos de su día a día.

En las últimas horas, aprovechó su cuenta de Instagram para publicar varias fotos inéditas junto a sus hijos, a quienes también les dedicó lindos mensajes de amor. Sin embargo, el conductor le pidió perdón a Candelaria y Mica Tinelli por algunas de las postales que estaba haciendo públicas.

“No me maten”, escribió en algunas de las fotografías de la infancia y adolescencia de sus hijas mayores. También publicó historias con tiernos comentarios dedicados a Juana, Fran y Lorenzo.

Las fotos que Tinelli compartió sobre su familia

Aseguran que Marcelo Tinelli atraviesa un problema de salud en medio de la interna familiar

Marcelo Tinelli está pasando un mal momento después de que saliera a la luz la interna familiar que se vive en el clan. Desde el episodio de las amenazas de muerte a su hija Juanita, el conductor no volvió a su programa de streaming y estaría atravesando un problema de salud.

Según contó el periodista Gustavo Méndez en La mañana con Moria (eltrece), El Cabezón está sufriendo mucho el quiebre en la familia. "Candelaria y Juana no se hablan. Esto es información, no es opinión. Francisco tomó partido por Juanita, brilla por su ausencia, pero si tiene que elegir, elige a su hermana", introdujo el panelista.

Se conocieron las primeras imágenes de Marcelo Tinelli: en quien se refugia, tras la polémica con Juana

“Marcelo no está bien. Está medicado y depresivo“, aseguró Méndez. Luego, expuso que el presentador tiene problemas económicos: ”Nadie le quiere prestar plata por lo que hay del otro lado. No quieren meterse con el otro lado, a quien le debe Marcelo. Es un combo, un conjunto… hace poco le ingresó el segundo pago de Amazon Prime, por eso volvió a grabar“. /TN