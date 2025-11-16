Dos músicos santiagueños fallecieron en un brutal accidente

Dos músicos santiagueños domiciliados en la ciudad de Bandera murieron en un brutal choque frontal ocurrido anoche, alrededor de las 22 horas, sobre la Ruta Provincial Nº 21.

Los fallecidos fueron identificados como Diego Nemesio Barros, de 48 años, y Rodrigo "Pare" Roldán, ambos residentes en Bandera.

Los efectivos de la Comisaría 21 recibieron un llamado telefónico pasadas las 22, donde una persona —que no se identificó— alertó sobre el siniestro vial, ocurrido entre la localidad de Averías (Dpto. Taboada) y la ciudad de Bandera (Dpto. Belgrano).

Los uniformados se dirigieron al lugar y a unos 15 kilómetros de Bandera divisaron una camioneta Toyota Hilux blanca, la cual era conducida por Mariano Daniel Foglia, de 25 años, quien viajaba acompañado de Nazareno Luis Foglia, de 78, ambos residentes en el barrio La Plata, de Bandera.

El primero de los nombrados relató que mientras viajaban por la ruta en sentido oeste a este, los "encaró" una motocicleta con dos ocupantes y que dicho rodado chocó de frente a la camioneta.

Por la colisión, agregó, perdió el control y terminó en la banquina; al descender de la camioneta, el joven y su acompañante vieron que sobre el capó había quedado el cuerpo de uno de los motociclistas.

El rodado menor, una Motomel Skua roja y blanca sin patente, fue hallado a varios metros. Cerca de allí, también sobre la banquina, divisaron otro cuerpo, mientras que sobre la calzada quedaron numerosos restos de plásticos de la moto.

Ocasionales transeúntes identificaron al hombre que quedó sobre la banquina como Diego Nemesio Barros, de 48 años, mientras que el que quedó sobre el capó era Rodrigo Roldán, alias "Pare", ambos domiciliados en Bandera.

Dos enfermeras llegaron al lugar a bordo de una ambulancia del hospital zonal de Bandera y constataron la muerte de los motociclistas.

La fiscalía de turno ordenó diversas medidas a seguir, entre estas, test de alcoholemia al conductor de la camioneta, pericias de Criminalística y que los cuerpos sean trasladados a la morgue judicial para la práctica de una autopsia. /Nuevo Diario Web