El gobernador Sáenz destacó el regreso de el TC2000 a Salta

El gobernador Gustavo Sáenz y la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia estuvieron esta tarde en el Autódromo “Martín Miguel de Güemes” para acompañar el comienzo oficial de la actividad del TC2000 en la provincia.

Las autoridades presenciaron la tanda libre de autorizados y debutantes, una instancia clave dentro de la programación deportiva que da inicio al fin de semana de competencia del 46° Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA, que vuelve a Salta después de seis años.

Durante el recorrido, el Gobernador y la Ministra dialogaron con pilotos, equipos técnicos y organizadores, destacando la importancia de que la provincia vuelva a ser sede de un evento de esta magnitud. Subrayaron además el impacto que genera la competencia en el movimiento turístico, la actividad económica y la proyección deportiva de Salta.

La jornada se desarrolló con gran expectativa por parte de los fanáticos y del sector automovilístico local, que ya palpita las fechas oficiales del 22 y 23 de noviembre.

Salta se prepara para vivir un fin de semana de alto nivel deportivo, con un autódromo que vuelve a ser escenario de una de las categorías más importantes del automovilismo argentino.