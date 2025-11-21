Sáenz reiteró su reclamo a Nación por obras para Salta

En diálogo con radio Mitre, el gobernador Gustavo Sáenz, reclamó su pedido de obras para la provincia de Salta.

"El poncho no aparece. No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes”, reclamó el mandatadio nacional. Agregó que Salta espera el cumplimiento de los compromisos de financiamiento y obras de infraestructura asumidos por el Gobierno Nacional.

“Estamos esperando algunas resoluciones, seguimos hablando. Todavía no hemos logrado entendernos en muchas cosas. Le pone mucha voluntad Santilli”, describió el gobernador durante una entrevista en radio Mitre con el periodista Eduardo Feinmann.

Sáenz detalló que están pidiendo que lo que firmamos en junio, que no afectaba el equilibrio fiscal, se empiece a cumplir, esas obras que son tan importantes para la provincia”. Y remató: “Lamentablemente, si seguimos así, la inaugurarán mis tataranietos. Estamos esperando que el poncho aparezca. Elegimos creer”, sentenció el mandatario, graficando la postergación de los planes pactados.

En ese sentido, Sáenz remarcó que los proyectos reclamados “no son caprichosos, tiene que ver con darnos la posibilidad de tener obras de infraestructura, el crecimiento minero, la producción y muchas cosas más”. Y deslizó que si no se materializan estos compromisos, “no podemos mostrar el potencial que tiene el norte”.