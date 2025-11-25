Amat retuvo la presidencia de Diputados con apoyo unánime

La Cámara de Diputados de Salta confirmó la reelección de Esteban Amat Lacroix como presidente del cuerpo para el período 2025–2027, en una votación que reunió el respaldo de todas las bancadas.

La decisión se tomó durante la Sesión Preparatoria, donde quedó formalizada la continuidad del actual titular y se renovó la mesa de conducción legislativa.

Amat agradeció la confianza de los bloques y convocó a “sostener un trabajo conjunto” para fortalecer el rol del Parlamento como espacio de debate y construcción de consensos en un año que anticipa una agenda política intensa.

En la misma sesión se definieron los otros cargos centrales de la Cámara: Gastón Galíndez fue elegido vicepresidente primero y Soledad Farfán ocupará la vicepresidencia segunda, completando así la estructura de conducción para el nuevo período parlamentario.

También se ratificaron y designaron autoridades en áreas clave del funcionamiento interno. Raúl Medina continuará como secretario Legislativo, Pedro Mellado seguirá al frente de la Prosecretaría Legislativa, mientras que en el área administrativa asumieron Margarita Vega como secretaria Administrativa y Saúl Jaramillo como prosecretario Administrativo.