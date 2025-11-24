Asumen los nuevos legisladores de Salta y se renuevan ambas Cámaras hasta 2029

En la Legislatura provincial se desarrolla la ceremonia de incorporación y la sesión preparatoria en la que asumen los diputados y senadores elegidos en las elecciones de mayo. Tal como establece la Constitución de la Provincia, los nuevos legisladores prestarán juramento e iniciarán sus funciones con mandato vigente hasta 2029.

La actividad comenzó a las 8.30 con la sesión de la Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador y titular del cuerpo, Antonio Marocco. En esta instancia, tomarán posesión de sus cargos los doce senadores electos: Iván Burgos (Cachi), Sergio Rodrigo Saldaño (Cafayate), Roque Ramón Cornejo Avellaneda (Capital), Esteban D'Andrea Cornejo (Chicoana), Enrique Antonio Cornejo Saravia (General Güemes), Diego Evaristo Cari (Guachipas), Dani Raúl Nolasco (La Poma), Carlos Nicolás Guitián (Los Andes), Edgardo Gonzalo Guaymás (Molinos), Leonor Nieves Minetti (Rosario de Lerma), José Rolando Guaimás (San Carlos) y Daniel Roberto Moreno Ovalle (La Caldera).

Más tarde, a las 11, se realizará la sesión de la Cámara de Diputados, donde asumirán los treinta legisladores que ejercerán funciones hasta 2029. Luego se llevará a cabo la elección de las autoridades del cuerpo, así como de las Secretarías y Prosecretarías para el período 2025–2027.

En cuanto a la renovación de autoridades, se da casi por confirmado que Esteban “Tuty” Amat seguirá presidiendo la Cámara de Diputados, en línea con los acuerdos internos del oficialismo. En el Senado también se espera la ratificación de Mashur Lapad como vicepresidente primero, cargo que ocupa desde varios períodos.

Políticamente, se prevé que en la nueva conformación de ambas cámaras el oficialismo que responde al gobernador Sáenz mantenga una amplia mayoría, lo que le permitirá conservar el control de la agenda legislativa. Por primera vez, además, La Libertad Avanza tendrá presencia en las dos cámaras, lo que introducirá un nuevo escenario parlamentario para el período 2025–2029.

Renovación por mitades

En la Cámara de Diputados asumirán 30 representantes, cumpliendo así con la renovación parcial que rige tanto para la cámara baja como para el Senado.

Por el departamento Anta asumirán Juan Cuellar, Francisco Orellana y Enzo Alabi. En Cachi jurará Miguel Plaza. Por Capital lo harán Guillermo Kripper, Marianela Ibarra, Frida Fonseca, Gastón Galíndez, José Cansino, María Elena Davids, Eduardo Virgili, Fernanda Domínguez, Franco Lastra y María Victoria Cayo.

Desde Cafayate asumirá Patricio Peñalba; desde Chicoana, Emanuel Ayón; y por Iruya, Oscar Chosco. En Metán tomarán juramento Sergio López, Rodrigo García y Gustavo Dantur.

En Orán asumirán Marcelo Lara Gros, Fabián Valenzuela y Alejandro Esper. Rosario de la Frontera estará representado por Gustavo Orozco y Marianela Marinaro. Por Rivadavia jurarán Rogelio Segundo y Marcos Catardo, y finalmente, por San Martín asumirán Jorge Restom, Mónica Goicoechea y Nicolás Arce.

Las autoridades legislativas informaron que, por razones de seguridad y organización, el acceso para legisladores e invitados será por la entrada principal del estacionamiento del Palacio Legislativo, y que la capacidad del Recinto y de la planta alta será reducida.

Además de la jura, durante la jornada se definirá la integración de las comisiones permanentes, bicamerales y especiales para el nuevo período legislativo.