Se oficializó la renuncia de Camila Lobo al Ejecutivo Municipal

La Municipalidad de Salta oficializó a través del Boletín Oficial, la renuncia de Camila Lobo Quiroga al cargo de Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, función que desempeñaba desde 2023.

Lobo Quiroga cesará en su cargo a partir de hoy, 25 de noviembre de 2025, fecha en la que asumirá formalmente sus nuevas funciones como concejal capitalina en reemplazo de Guillermo Kripper, motivo que fundamenta su dimisión.

La contadora había sido designada en Recursos Humanos a través del Decreto N° 0313/23 y, posteriormente, incorporada como representante del Departamento Ejecutivo Municipal en las asambleas de la Sociedad del Estado “Pan Solidario”, mediante Decreto N° 0385/24. Ambas designaciones quedaron sin efecto.