Kripper se fue del Concejo Deliberante y mañana asume su reemplazo

Este miércoles asumirá la reemplazante de Guillermo Kripper, el edil se despidió el miércoles pasado porque fue electo diputado provincial para presentar a la Capital en la Cámara Baja.

El concejal que llegó por la lista Representar, tenía mandato por cuatro años. En su lugar, asumirá Camila Lobo Quiroga, actual funcionaria del Ejecutivo Municipal.

Lobo Quiroga es actual coordinadora general de Recursos Humanos de la Municipalidad de Salta.

Ella deberá reemplazar a Kripper por el plazo de dos años, que le quedan de mandato en el Concejo Deliberante.