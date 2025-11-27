Caos en el centro: Chocó un auto, huyó en moto y volvió a accidentarse

Una insólita y peligrosa secuencia de choques se registró este jueves en pleno centro de Salta, luego de que dos jóvenes retiraran sin permiso un auto familiar, chocaran contra un colectivo, huyeran del lugar y, minutos después, protagonizaran un segundo accidente.

El primer impacto ocurrió en calle Jujuy y Urquiza, donde el conductor perdió el control y embistió a un colectivo. Lejos de quedarse a dar explicaciones, decidió escapar.

Desde CNN Salta, un policía detalló: “Aparentemente habría sacado el auto de su madre o padrastro. Retoma el camino y el masculino se retira del lugar en una moto y colisiona con un contenedor”.

Tras abandonar el auto, los jóvenes aprovecharon que estaban cerca de la casa materna para buscar otra vía de escape. Según relató el propio involucrado, “estaba bien y quería manejar, pero mi amigo no quería”

Ya en el domicilio familiar, el joven tomó su moto personal y continuó circulando, pero a unas 20 cuadras del primer choque terminó protagonizando otro siniestro: colisionó contra un contenedor en Adolfo Güemes y Necochea, donde uno de los involucrados fue finalmente interceptado y el otro escapo.

La dueña de la pastelería ubicada en esa esquina contó a InformateSalta: “Estaba llegando y vi que no me dejaban pasar, la policía me dijo que el conductor no estaba ahí”.

También advirtió que se trata de una zona con alta siniestralidad: “Hace medio año, una camioneta chocó a una vecina anciana que lamentablemente murió”.

La Policía investiga la responsabilidad del joven en ambos accidentes y si conducía bajo los efectos del alcohol.