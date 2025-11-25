Manejaban ebrios y provocaron un doble choque en Quijano

En Campo Quijano, un vehículo impactó contra la parte trasera de una camioneta estacionada en la esquina de San Martín y Belgrano, el golpe fue de tal magnitud que la camioneta chocó al auto que tenía delante subiéndolo a la vereda.

La propietaria del vehículo que terminó en la vereda compartió un video en redes sociales mostrando lo sucedido: “Había no se si cuatro personas, totalmente ebrios en el auto. Por adentro tiene un olor terrible a alcohol, agresivos también. Por suerte la policía vino rápido”.

Según comentó a La Llave del Portal, la camioneta afectada pertenece a un vecino mayor de edad que justo estaba comprando en cercanía: “Yo sentí el ruido y me encontré con todo esto. Tienen que hacerles alcoholemia y ver como se soluciona. La persona que salía de la pollería podría haber estado justo subiendo en su auto o podría estar arriba de la camioneta y es una persona mayor, se podría haber lastimado”.

Por este hecho pidió mayor control, ya que no es la primera vez que pasa: “Es tremendo, la verdad muy triste y preocupante, ya la vez pasada también se subieron a la vereda” finalizó.