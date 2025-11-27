Gobernadores se fortalecen y crean un interbloque en el Congreso

Gobernadores del peronismo y de fuerzas provinciales mantuvieron un encuentro convocado por el gobernador Gustavo Sáenz en la Casa de Salta.

Durante el encuentro, acordaron avanzar en la conformación de un interbloque propio en el Congreso de la Nación, con el que terciarán en la polarización entre el justicialismo de corte opositor y La Libertad Avanza.

Estuvieron los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil, de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Neuquén, Rolando Figueroa.

También estuvo presente el diputado Oscar Zago, integrante del bloque Coherencia, que comparte con Carlos D'alessandro, Marcela Pagano, Gerardo González y Lourdes Arrieta. Esa es otra de las marcas que los gobernadores buscan integrar a un eventual sello propio. Otro de los presentes fue Rolando Figueroa (Neuquén). El neuquino tendrá su bautismo de fuego en la arena legislativa, ya que hasta las elecciones del 26 de octubre no contaba con representantes propios en ninguna de ambas cámaras. Ahora, ocupará una banca en el Senado y otra en Diputados.

Gobernadores preparan un interbloque en el Congreso



Más allá de la buena sintonía, hay diferencias de base. Figueroa anticipó: "No vamos a integrar ningún interbloque, eso que quede claro”. “Vamos a trabajar en forma coordinada con el resto de los gobernadores, para pensar lo mejor para cada una de nuestras provincias”, señaló el patagónico.



A la vez, consideró "muy importante el trabajo que estamos haciendo varios gobernadores para ayudar a la gente, darle sustentabilidad social a toda esta propuesta y colaborar para que el país crezca”. Dijo, a la vez, que su bloque se llamara "La Neuquinidad", mismo nombre que lleva su marca en el pago chico.

La flamante ingeniería que planean los mandamases apela a sumar a representantes del peronismo díscolo y de fuerzas provincialistas como los misiones, neuquinos y salteños. También a aquellos vinculados a Unión por la Patria que buscan autonomía para negociar con la Casa Rosada, por fuera de la comandancia de Cristina Kirchner.

Uno de los que participó de la reunión aseguró que se trató de un "encuentro positivo", aunque comentó las definiciones llegarán una vez que se produzca el recambio en el Congreso, hecho que tendrá lugar el 28 de noviembre en el Senado y 3 de diciembre en Diputados. Hasta entonces, continuarán las negociaciones. Incluso podrían extenderse hasta ampliar la nómina por fuera de los cuatro líderes que se dieron cita.

"Si alguien más quiere subirse, somos buenos anfitriones", señaló una fuente al tanto de las conversaciones. Otra voz que talló en la discusión sumó: "Los diálogos van a seguir. Esperábamos a algunos gobernadores que faltaron. Concretamente estamos viendo la posibilidad de armar un interbloque con distintos sectores".

Al ingresar al encuentro, Gustavo Sáenz anticipó que se tratará de un "bloque de gobernadores que quieren acompañar, ayuda y que Argentina le vaya bien, pero que también a las provincias les vaya bien".





