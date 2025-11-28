Bullrich advirtió que investigará la "transparencia de la AFA"

La senadora electa por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, adelantó que desde el Congreso buscará "estudiar la transparencia" dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Yo lo digo como senadora. Yo lo estuve estudiando. La AFA es una asociación sin fines de lucro que tiene el monopolio de todo. ¿Por qué tiene el monopolio de todo? ¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección?", dijo Patricia Bullrich.

Consultada sobre una posible intervención de la AFA, la senadora sostuvo: "No lo puedo decir porque no lo hemos hablado. Lo estoy estudiando desde la perspectiva legal porque hoy juro. Entonces, voy a tener la posibilidad de que en la Argentina pensemos en la transparencia".

"Muchas veces pensamos que las instituciones son los tres poderes, pero hay muchas instituciones en la Argentina que se mueven como si nada hubiera cambiado. Y las cosas se están cambiando”.

"Hay un montón de irregularidades que son vox populi. Esta cosa de atar a los clubes, de darle determinado beneficio, discrecionalidad...acá los clubes más chicos están atados a la discrecionalidad de la AFA”, sentenció.