La CGT puso en duda que el Gobierno tenga el proyecto de reforma laboral: “Nosotros no sabemos nada”

La incertidumbre domina el escenario sindical tras las últimas declaraciones de Jorge Sola, miembro del triunvirato de la CGT, quien puso en tela de juicio la existencia misma del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. En diálogo con Infobae en vivo, Sola manifestó que la central obrera no recibió ningún borrador y que la falta de comunicación solo agrava los temores dentro del sector. “¿Será cierto que está redactado? Nosotros no sabemos nada y ante la falta de noticias certeras podemos pensar cualquier cosa”, expresó Sola.

El dirigente advirtió que la discusión está teñida por una mirada ideológica que, según él, se impone sobre el análisis del impacto real de la reforma: “Hay una mirada más ideológica sobre la reforma laboral, que sobre el impacto que puede llegar a tener. Está más cerca de replicar el DNU 70/23, que la creación de una mirada que pueda incorporar más empleo en negro al registrado”, precisó.

En esa línea agregó: “Si una institución como lo es la CGT o los empresarios no tienen noción directa sobre lo que se está escribiendo, la verdad que es un problema, para la clase política es un gran problema, que dicen tener la solución, y cosa que dudo notablemente”.

Sola también puso el foco sobre los riesgos de avanzar hacia negociaciones individuales por empresa, advirtiendo que estas estrategias debilitan la posición de los trabajadores, y explicó que defender la negociación por actividad es un principio básico en la protección de los derechos laborales. “No afecta el poder de negociación de los sindicatos, sino de los trabajadores. Cuando negocias por empresa tenés menos poder de negociación. Habrá algunos que serán más condescendientes y otros que aplicarán más el derecho. En Argentina y en el derecho laboral se tiene que defender la fuerza de trabajo, porque es la que tiene menos fuerza. Defendemos la negociación por actividad, sin dejar de considerar que hay algunas miradas particulares sobre las necesidades que se tienen”, sostuvo.

La última reunión del Consejo de Mayo donde se discutió la reforma laboral

En un clima de marcada tensión, el sindicalista expuso la existencia de obstáculos políticos e ideológicos que, a su criterio, dificultan toda instancia de diálogo genuino. “Hay cuestiones ideológicas del Gobierno contra nosotros. Hay una idea de que quien está enfrente es una confrontación con quien tiene ideas diferentes, políticamente, eso triunfa en una parte del gobierno cuando debería triunfar la sensatez. Ese sector del gobierno es el de Sturzenegger. El triángulo es más negociador. Ahí está la verdadera negociación”, describió, sugiriendo internas dentro del propio oficialismo.

Para Sola, la exclusión de los representantes sindicales del proceso de debate estructural impide la construcción de soluciones realistas para el mercado de trabajo. “Lo que debería triunfar es la sensatez, cuando haces una reforma recae sobre los actores principales y en esta negociación no están sentados en la mesa para opinar o para proponer ideas y generar soluciones. Nosotros tenemos miradas distintas, porque los que laburan no son los políticos”, reflexionó.

Consultado sobre instrumentos como el banco de horas, Sola remarcó que su aplicación debe depender de cada convenio colectivo y que no tiene el mismo efecto en todos los sectores. También abordó el debate en torno a la reducción de la jornada laboral, señalando que el mundo ya discute ese tema y que podría formar parte de la agenda para enfrentar el desempleo. “En el mundo se está pensando la idea de reducir la jornada laboral, si nosotros tenemos problemas de desempleo y queremos que más personas se introduzcan en el empleo formal, ¿no sería mejor que se reduzca la jornada laboral?”, expresó.

Jorge Sola advirtió que la negociación por empresa puede reducir el poder de los trabajadores

La preocupación de la CGT también abarca el deterioro salarial y la pérdida de empleos, problemas que, según Sola, se profundizaron con la aceleración inflacionaria y la imposición de topes en las paritarias. “Ahora tenemos dos problemas, la caída del empleo y los trabajadores que tienen empleo y no le alcanza, porque han pisado las paritarias. La caída del poder adquisitivo es peor ahora, la inflación venía altísima y ahora aún se prevé que va a haber una inflación del 2% y te topean la paritaria, lo que hace que al trabajador no le termine alcanzando”.

El sindicalista también puso distancia respecto del relato oficial que vincula conflictividad laboral con actitudes perjudiciales hacia los empleadores. “Se armó un discurso de que el laburante viene para joder al empleador, no es así, el laburante lo único que quiere es trabajar para llevar el pan a su casa”.

Antes de concluir, Sola insistió en la necesidad de incentivos fiscales que acompañen la inversión productiva y recalcó la urgencia de una reforma tributaria. “Hoy el empresario que quiere invertir, quiere incentivos fiscales. Es imprescindible la reforma tributaria, estamos en recesión, el INDEC no lo dice, pero es así. Esto es lo importante, que se promueva la economía.”

De este modo, la CGT refuerza su postura y siembra dudas sobre la transparencia y los objetivos del Gobierno en su propuesta de modificación laboral, mientras en los despachos oficiales la agenda se mueve entre negociaciones políticas y el desafío de sumar consensos parlamentarios.



