Patricia Bullrich acusó a Chiqui Tapia de "piquetero" y puso en duda el respaldo de Lionel Messi a la AFA

La ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, volvió a pronunciarse sobre la disputa entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el club Estudiantes de La Plata y cargó contra el presidente del organismo, Claudio Chiqui Tapia.

En una entrevista por A24, la flamante senadora cuestionó la gestión de la AFA, a la cual tildó de estar integrada por “gente que se apropia del fútbol” y “que hace lo que quiere”, respecto a los recientes cambios en las modalidades de los campeonatos.

En ese marco, Bullrich destacó que la FIFA tenga mecanismos de control respecto al manejo del dinero y “con un montón de temas que hacen a la transparencia”. Sin embargo, diferenció duramente a la Asociación local: “Hoy la AFA lo que hace es manejar un modelo piquetero, pero en el fútbol”, disparó.

“El modelo piquetero tenía gerentes de la pobreza y gente que parecía convencida. Son personas que están en las organizaciones sociales porque están convencidas. El día que los gerentes de la pobreza no tuvieron más poder, se desconvencieron inmediatamente, porque lo que estaban eran presos”, explicó.

La ministra fue a fondo en su crítica de la gestión de Tapia al afirmar que “hoy el fútbol está pasando una crisis de corrupción, de dirigentes ricos con clubes que tienen que andar pidiendo por favor que les den un préstamo para comprar un jugador”.

La AFA bajo la lupa

En en la entrevista, la funcionaria habló de la denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) contra Sur Finanzas, ligada al Chiqui Tapia y a directivos del Club Banfield. por presuntas maniobras de evasión tributaria y lavado de dinero

“Creo que son tantas las irregularidades que deben de haber saltado todas las alertas en la DGI”, sostuvo Bullrich y afirmó: “Hay un montón de cosas que son las que hay que investigar y las que se deben investigar”, no obstante, insistió que debe quedar en manos de la Justicia y negó la posibilidad de una intervención vía DGI a la AFA.

“Hay un Mundial de por medio el año que viene, hay un montón de cosas. Eso no significa que no se investigue la falta de transparencia y si hay enriquecimiento ilícito de dirigentes que se llevan el dinero del fútbol e impiden que el fútbol argentino crezca mucho más”, analizó.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre la relación de Lionel Messi con el Chiqui Tapia

En otro tramo de la entrevista, Bullrich se refirió a la relación que mantienen el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y el Chiqui Tapia, con quien suele mostrarse en fotos y expresar afecto. Pese a que el 10 no se pronunció sobre el reciente escándalo, la ministra puso en duda la continuidad de su apoyo a la AFA.

“Quiero ver qué pasa el 5 cuando se haga el sorteo del Mundial. Quiero ver si eso que se plantea de que Messi es tan amigo, me gustaría verlo. Tengo dudas, porque Messi siempre ha sido una persona que cuando ve algo raro se aleja”, lanzó la ministra, pero advirtió que “es una intuición”, y que no se basa en ninguna información.

Ante la posibilidad de que el capitán siga apoyando a Tapia, sostuvo: “Han estado durante todo este tiempo en la selección, eso genera relaciones. Ahora, me gustaría ver si en medio de tantos temas que involucran escándalos de este tipo, Messi se mete en el medio o se corre”.

Por último, aclaró que uno de sus objetivos para esta nueva etapa del Gobierno es estudiar la transparencia de la AFA, pero “sin generar una intromisión que pueda dañar a nuestra Selección”