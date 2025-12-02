Deportarán a cinco turistas argentinos por robar en un shopping de Miami

El fin de semana, cinco turistas argentinos fueron detenidos acusados de robar varias tiendas en un reconocido shopping de Miami.

Los argentinos, en su mayoría de la provincia de Mendoza, podrían obtener la libertad pagando entre 4000 y 5000 dólares cada uno. Se trata de Diego Luis Xiccato (46); Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49); Sebastián Luis Moya (41); Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49), y Juan Pablo Rua (45).

Los argentinos se encontraban de viaje en Estados Unidos y tenían pasajes para regresar al país el próximo miércoles.

Por un lado, Xiccato y Aparo-Orlando, están imputados por los delitos de “estafa organizada”, “múltiples robos en diferentes localizaciones” y “robo minorista”. A Zuloaga Arenas se le imputan los mismos delitos que a los anteriores pero se le suma el de “conspiración”. Mientras que Moya y Rua, están imputados por “estafa organizada”, “múltiples robos minoristas” y “conspiración”. Además, Moya cuenta con antecedentes penales por hurto mayor y menor y disturbios.

Una de las cámaras de seguridad del shopping captó a los sospechosos primero ingresando a una tienda Burlington, de la cual se llevaron sin pagar varias valijas. Luego, las cámaras los ubicaron en locales de Columbia y The North Face, de los cuales se llevaron varias prendas de ropa.





Para robar los comercios, algunos distraían a los empleados, mientras que otros, sin llamar la atención, metían los productos en las valijas. Sin embargo, minutos después, dos de los sospechosos fueron capturados en una parada de ómnibus cercana al centro comercial. Mientras que los otros tres, fueron aprehendidos dentro del mall. Según trascendió, la mercadería recuperada tiene un valor que supera los 2000 dólares.