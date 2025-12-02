Lo golpearon a la salida del boliche en Rosario de Lerma y le robaron el celular

Un violento hecho ocurrido la madrugada del 9 de noviembre en Rosario de Lerma quedó esclarecido gracias al análisis de cámaras de seguridad, que permitió identificar al presunto agresor y recuperar el teléfono robado.

La investigación se inició tras la denuncia del damnificado, quien relató que al salir de un local bailable, alrededor de las 3:10 de la madrugada, fue sorprendido por un hombre que lo golpeó en el labio superior. El impacto lo hizo caer al suelo, momento en que el agresor le sustrajo el celular y se dio a la fuga.

Durante las pesquisas, la policía analizó las imágenes de videovigilancia de la zona, que registraron tanto la agresión como el robo del teléfono. Esto permitió identificar al sospechoso y, tras varias diligencias, fue localizado y detenido. En su poder se encontró el teléfono sustraído, además de prendas de vestir coincidentes con las observadas en las filmaciones.

Con estos elementos, registros fílmicos, testimonios y la demora del sospechoso con el bien denunciado, el fiscal Escalante formalizó la imputación por la presunta comisión del delito de robo simple y solicitó ante el Juzgado de Garantías que se mantenga la detención del imputado.