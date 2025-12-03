Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales

Se sorteó la fase de grupos del Mundial de Rugby Australia 2027 que por primera vez contó con la presencia confirmada de las selecciones participantes, que a partir de esta edición serán 24 equipos. Luego de la lotería, se confirmó que Los Pumas integrarán el Grupo C de la competencia y enfrentarán a Fiyi, España y Canadá.

Hay que mencionar que, en caso de avanzar como primeros de la zona, el equipo que dirige Felipe Contepomi jugará ante el tercero del Grupo A/E/F en octavos de final. Si avanza dicha instancia, en cuartos de final deberá enfrentarse a quien finalice primero en el Grupo D, que tiene a Irlanda como candidato. Un potencial cruce de semifinales podría ser ante el ganador del Grupo F (Inglaterra o Gales) y, sí continúan en el certamen, frente a los locales, Australia.

Diferente sería el caso si Argentina termina en la segunda colocación de la zona, ya que debería jugar contra el segundo del Grupo F, que tendrá el duelo entre ingleses y galeses como máximos candidatos por el liderazgno de la zona.

En el caso de los locales Australia, aunque no fue cabeza de serie, formó parte del Grupo A por ser el anfitrión. Los Wallabies estarán acompañados por uno de los candidatos de siempre Nueva Zelanda, junto a Chile y Hong Kong China. En el Grupo B, el bicampeón Sudáfrica, estarán con Italia, Georgia y Rumania. En el D, Uruguay tendrá un complicado grupo frente a Irlanda, Escocia y Portugal.

En el Grupo E se cruzarán Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa. Por último, en el Grupo F jugarán Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbawe.

La parte logística será central en el torneo, ya que los combinados nacionales deberán mudarse de sede para disputar los partidos, en un país que tiene un amplio territorio. World Rugby recién definirá el próximo 3 de febrero de 2026 el fixture final del torneo, es decir cómo será el itinerario de cada seleccionados durante la Copa del Mundo. Siete sedes, entre ellas Perth, Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Sídney y Townsville, albergarán los encuentros durante las semanas de competencia.

Esta edición de la Copa del Mundo introduce un formato renovado: seis grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona junto a los cuatro mejores terceros accederán a la fase eliminatoria, lo que por primera vez habilitará una ronda de octavos de final y otorgará más posibilidades a equipos emergentes.

El nuevo esquema incrementa el número total de encuentros de 48 a 52, pero mantiene para el campeón el mismo monto de partidos disputados: siete. World Rugby remarcó que esta modificación busca distribuir mejor la oportunidad de avanzar y dar valor a cada enfrentamiento de la primera etapa.

La diagramación de las llaves favorece a las dos selecciones que queden como cabeza de serie en los grupos E y F. Al haber seis zonas habrá dos partidos de cuartos de final disputados entre segundos. Los cruces serán los siguientes: los ganadores de los grupos A, B, C y D disputarán su partidos de octavos de final contra los mejores cuatro terceros, mientras que los ganadores de los grupos E y F lo harán contra los segundos del B y D. Los dos partidos restantes de octavos de final serán disputados entre los segundos de las zonas C vs F y los escoltas del A y E.

Es decir que en cuartos de final habrá obligadamente dos equipos que hayan clasificado segundos en su grupo y se enfrentarán a los líderes de las zonas E y F si estos ganan sus respectivos partidos de octavos.

La Copa del Mundo de Rugby Australia 2027 se extenderá del 1 de octubre al 13 de noviembre. El torneo contará con la mayor cantidad de selecciones y partidos de su historia, consolidando su crecimiento y expansión global en el calendario del rugby internacional. Con el sorteo definido, ahora habrá que esperar poco menos de dos años para ver a los mejores jugadores del mundo en el máximo escenario de la competencia.

Así quedaron las zonas de la próxima Copa del Mundo:

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong China.

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania.

Grupo C: Argentina, Fiyi, España y Canadá.

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.

Grupo E: Francia, Japón, USA y Samoa.

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbawe.