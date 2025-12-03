La superluna de diciembre no podrá ver de nuevo hasta 2042

Este jueves 4 de diciembre habrá una superluna llena cerrando el calendario anual.

Los servicios astronómicos internacionales ya anticiparon que la Luna llena de diciembre, llamada también Luna Fría en el hemisferio Norte, será la superluna más extrema del período 2024-2025 y la última con estas características hasta 2042.

La magnitud del fenómeno combina tres factores que pocas veces coinciden: un perigeo muy cercano, un brillo inusual y una posición extrema dentro del ciclo lunar de 18,6 años conocido como standstill.

El satélite alcanzará su plenitud mañana jueves 4 de diciembre a las 23.14 GMT (20.14 hora argentina, 18.14 de Colombia y 17.14 de México). Sin embargo, también se puede disfrutar desde hoy, ya que la luna se mostrará prácticamente completa desde esta noche y hasta el viernes.

En la Argentina aparecerá a baja altura, con tonos dorados o rojizos por la refracción atmosférica, y ofrecerá un tamaño aparente mayor que el habitual gracias a la ilusión lunar.

Por otro lado, en el hemisferio norte, en cambio, se colocará muy alta en el cielo y permanecerá visible durante más tiempo, un contraste que surge de la mecánica celeste que gobierna el fin del año lunar.