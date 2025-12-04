Buscan evitar la venta de pirotecnia sonora no autorizada en Salta

Con la llegada de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Gobierno provincial reforzará los controles para impedir la comercialización y el ingreso de pirotecnia sonora no autorizada.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, tras una reunión en la que se evaluaron las medidas preventivas para la temporada festiva.

El funcionario detalló que se fortalecerán los operativos de fiscalización en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de detectar tanto la venta ambulante como el traslado de mercadería que no cumple con la normativa vigente.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía adquirir pirotecnia únicamente en locales habilitados y denunciar cualquier punto de venta informal, con el fin de evitar situaciones de riesgo y garantizar unas fiestas más seguras.



