Hoy se realizará el sorteo del Mundial, ¿a qué hora es?

Esta todo listo para el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 que promete ser una edición histórica ya que será la primera que contará con la participación de 48 seleccionados nacionales.

El sorteo se realizará hoy en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C y comenzará a as 14:00, horario de Argentina.

Ya conocemos a 42 de los 48 participantes, ya que los seis restantes se definirán en dos Repechajes: uno es el de la FIFA, que se celebrará en México, en marzo de 2026, y entregará dos plazas. Y otro es el de la UEFA, que otorgará cuatro cupos, y también será en esa fecha.

Así será el sorteo

Los tres países anfitriones han sido ubicados en el Bombo 1, junto con las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. Estos incluyen a España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

En cuestión, México (pelota verde) será A1, Canadá (pelota roja) será B1 y Estados Unidos (pelota azul) será D1. Las otras nueve selecciones del Bombo 1 tendrán pelotas del mismo color y serán asignadas automáticamente a la posición 1 del grupo en el que sean sorteadas.

Las siguientes 12 selecciones del ranking integrarán el Bombo 2. Entre ellas están Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Las siguientes 12 selecciones conformarán el Bombo 3, integrado por Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

El resto de los equipos irán al Bombo 4 junto con los seis ganadores del Repechaje intercontinental. Este bombo incluye a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Los cuatro ganadores del Repechaje incluirán cuatro selecciones de UEFA y dos de otras confederaciones.

Para asegurar equilibrio competitivo, la España número 1 del ranking y la Argentina número 2 serán ubicadas en caminos opuestos mediante sorteo. Lo mismo sucederá con el tercer y cuarto lugar del ranking (Francia e Inglaterra). Así se garantiza que, si cada uno gana su grupo, las selecciones mejor clasificadas no puedan enfrentarse antes de la final. Esa será la gran novedad de esta edición.