Sorteo del Mundial 2026: la Scalonetta se prepara para conocer a sus rivales

Sorteo del Mundial 2026: la Scalonetta se prepara para conocer a sus rivalesDeportes03/12/2025
Este viernes se llevará a cabo el sorteo del Mundial FIFA 2026. El mismo será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C.
Los fanáticos del fútbol podrán ver a través de FIFA.com en vivo el sorteo desde las 14:00hs.
Hasta el momento hay 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026 y aún faltan que se confirmen las 6 restantes por la vía del repechaje:
- Estados Unidos (Concacaf)
- Canadá (Concacaf)
- México (Concacaf)
- Japón (AFC)
- Nueva Zelanda (OFC)
- Irán (AFC)
- Argentina (Conmebol)
- Uzbekistán (AFC)
- Corea del Sur (AFC)
- Jordania (AFC)
- Australia (AFC)
- Brasil (Conmebol)
- Ecuador (Conmebol)
- Uruguay (Conmebol)
- Colombia (Conmebol)
- Paraguay (Conmebol)
- Marruecos (CAF)
- Túnez (CAF)
- Egipto (CAF)
- Argelia (CAF)
- Ghana (CAF)
- Cabo Verde (CAF)
- Sudáfrica (CAF)
- Qatar (AFC)
- Inglaterra (UEFA)
- Arabia Saudita (AFC)
- Costa de Marfil (CAF)
- Senegal (CAF)
- Francia (UEFA)
- Croacia (UEFA)
- Portugal (UEFA)
- Noruega (UEFA)
- Alemania (UEFA)
- Países Bajos (UEFA)
- España (UEFA)
- Bélgican(UEFA)
- Suiza (UEFA)
- Austria (UEFA)
- Escocia (UEFA)
- Panamá (Concacaf)
- Haití (Concacaf)
- Curazao (Concacaf)
Argentina será parte del Bombo 1, donde se encuentran también Estados Unidos, México, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.
