Sorteo del Mundial 2026: la Scalonetta se prepara para conocer a sus rivales

Este viernes se llevará a cabo el sorteo del Mundial FIFA 2026. El mismo será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C.

Los fanáticos del fútbol podrán ver a través de FIFA.com en vivo el sorteo desde las 14:00hs.

Hasta el momento hay 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026 y aún faltan que se confirmen las 6 restantes por la vía del repechaje:

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Japón (AFC) Nueva Zelanda (OFC) Irán (AFC) Argentina (Conmebol) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Qatar (AFC) Inglaterra (UEFA) Arabia Saudita (AFC) Costa de Marfil (CAF) Senegal (CAF) Francia (UEFA) Croacia (UEFA) Portugal (UEFA) Noruega (UEFA) Alemania (UEFA) Países Bajos (UEFA) España (UEFA) Bélgican(UEFA) Suiza (UEFA) Austria (UEFA) Escocia (UEFA) Panamá (Concacaf) Haití (Concacaf) Curazao (Concacaf)

Argentina será parte del Bombo 1, donde se encuentran también Estados Unidos, México, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.