Asumieron los nuevos funcionarios en el Gabinete de Emiliano Durand

Asumieron los nuevos funcionarios en el Gabinete de Emiliano DurandMunicipal04/12/2025
Esta tarde el intendente Emiliano Durand le tomó juramente a los nuevos funcionarios de la Municipalidad.
Tal como había trascendido, son tres los cambios que se oficializaron en el Ejecutivo Municipal:
- Nicolás Martorell asumió como secretario de Gobierno. Es abogado especializado en derecho previsional, periodista y máster en Consultoría Ejecutiva y Coaching por la Universidad de Salamanca, España.
- Agustina Agolio asumió como nueva Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, que integrará en una misma estructura a estas tres áreas con el propósito de optimizar recursos y mejorar la articulación entre equipos
- Gonzalo Corral asumió como coordinador de la Agencia Cultura Activa, en reemplazo de Ariana Benavidez
Tras la asunción, Martorell, aseguró que estará en los barrios acompañando y trabajando cerca de la gente.
Por su parte, Agolio, destacó que su nueva cartera necesita un trabajo articulado bajo una misma mirada para lograr acciones de mayor impacto. “Este ordenamiento también nos va a permitir ser más eficientes y reducir muchos costos operativos” afirmó.
Por último, Gonzalo Corral, aseguró que tratará de llevar la cultura, como una de las mejores herramientas que tenemos para acercar a los vecinos, de los barrios hacia el centro.
Últimas noticias
"Mi corazón late azufre": La Veloz transportará gratis a los familiares de Mina La Casualidad
Por Carolina Perez CentenoMinería04/12/2025
Te puede interesar
Cambios en el gabinete: Durand achica estructura y prepara una gestión más dinámica
InformateSaltaMunicipal04/12/2025
Tiraban escombros al río y los descubrieron: “Venimos trabajando muy fuerte para que eso no ocurra"
Por Lucas CalisayaMunicipal04/12/2025
Pablo López juró como concejal de la ciudad de Salta, ¿pedirán su destitución?
Por Sebastián Quinteros NavarroMunicipal03/12/2025
Lo más visto
Vacaciones: ¿Cuáles son los destinos más elegidos y cómo conseguirlos al mejor precio?
Por Federico StornioloTurismo03/12/2025