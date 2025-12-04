Asumieron los nuevos funcionarios en el Gabinete de Emiliano Durand

Esta tarde el intendente Emiliano Durand le tomó juramente a los nuevos funcionarios de la Municipalidad.

Tal como había trascendido, son tres los cambios que se oficializaron en el Ejecutivo Municipal:

Nicolás Martorell asumió como secretario de Gobierno. Es abogado especializado en derecho previsional, periodista y máster en Consultoría Ejecutiva y Coaching por la Universidad de Salamanca, España.

Agustina Agolio asumió como nueva Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, que integrará en una misma estructura a estas tres áreas con el propósito de optimizar recursos y mejorar la articulación entre equipos

Gonzalo Corral asumió como coordinador de la Agencia Cultura Activa, en reemplazo de Ariana Benavidez

Tras la asunción, Martorell, aseguró que estará en los barrios acompañando y trabajando cerca de la gente.

Por su parte, Agolio, destacó que su nueva cartera necesita un trabajo articulado bajo una misma mirada para lograr acciones de mayor impacto. “Este ordenamiento también nos va a permitir ser más eficientes y reducir muchos costos operativos” afirmó.

Por último, Gonzalo Corral, aseguró que tratará de llevar la cultura, como una de las mejores herramientas que tenemos para acercar a los vecinos, de los barrios hacia el centro.