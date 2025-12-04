Cambios en el CCM: Un exconcejal se suma al Ejecutivo Municipal

Esta mañana transcendieron los primeros nombres de las piezas que se mueven en el ajedrez de la Municipalidad.

Nicolás Martorell se suma al equipo en reemplazo de Agustina Agolio en la Secretaría de Gobierno. Mientras que la abogada pasará a una secretaria que unifica tres áreas.

Agolio se hará cargo de la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, que reunirá competencias antes asignadas al Ente de Turismo y a la Agencia de Cultura, organismos que fueron suprimidos.

Allí en el ámbito de la cultura, se sumará una nueva figura, se trata del ex concejal capitalino que recientemente terminó su mandato, Gonzalo Corral.

Corral supo ocupar la vicepresidencia de la Comisión de Legislación General y recientemente estuvo al frente de la comisión de elección del Defensor del Pueblo. Es integrante del espacio político de Yo participo, que lidera José García.