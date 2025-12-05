¡Escándalo en Cafayate! Advierten que la Serenata pasaría a manos privadas

La continuidad de la Serenata a Cafayate bajo gestión municipal quedó en duda luego de que se detectaran supuestas irregularidades administrativas en las ediciones 2024 y 2025, situación que abrió un fuerte debate político y encendió alarmas en la provincia.

Según confirmaron fuentes a Nuevo Diario, la edición 2026 podría pasar a manos privadas, rompiendo una tradición de más de medio siglo.

La posibilidad de que el festival deje de ser organizado por el municipio sería un hecho sin precedentes: significaría que Cafayate perdería el control institucional de su celebración cultural más emblemática, una marca identitaria que desde hace más de cincuenta años impulsa la actividad económica, turística y cultural del Valle Calchaquí.

Al respecto, el concejal Gabriel Meisner vinculó directamente esta situación con lo que calificó como una “mala gestión” por parte de la intendenta Rita Guevara y su gabinete.

Según sostuvo, la falta de claridad en la rendición de cuentas habría llevado a que la provincia evalúe no financiar la edición 2026, un escenario que obligaría al municipio a entregar la organización a una empresa privada.