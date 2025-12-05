Mundial 2026: mirá cómo quedaron conformados los grupos

A menos de 200 días del inicio, el sorteo realizado este viernes y no sólo Argentina, sino todos los equipos clasificados, ya conocen sus rivales.

Este nuevo sistema introduce una modificación clave: clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que ampliará la cantidad de partidos para los equipos que avancen —de siete a ocho— en comparación con las ediciones anteriores.

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

UEFA Play-off D

Grupo B

Canadá

UEFA Play-off A

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia





Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

UEFA Play-off C

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

UEFA Play-off B

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Repechaje FIFA 2

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Repechaje FIFA 1

Uzbekistán

Colombia

Grupo L