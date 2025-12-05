Mundial 2026: mirá cómo quedaron conformados los grupos

05/12/2025
grupos

A menos de 200 días del inicio, el sorteo realizado este viernes y no sólo Argentina, sino todos los equipos clasificados, ya conocen sus rivales. 

Este nuevo sistema introduce una modificación clave: clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que ampliará la cantidad de partidos para los equipos que avancen —de siete a ocho— en comparación con las ediciones anteriores.

 Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: 

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • UEFA Play-off D

Grupo B

  • Canadá
  • UEFA Play-off A
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

 

Mundial¿Qué dice la IA sobre el Mundial 2026?


 
Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • UEFA Play-off C

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • UEFA Play-off B
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Repechaje FIFA 2
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

 Grupo K

  • Portugal
  • Repechaje FIFA 1
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  •  Panamá
Últimas noticias
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día