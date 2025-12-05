Mundial 2026: mirá cómo quedaron conformados los grupos

Mundial 2026: mirá cómo quedaron conformados los grupos05/12/2025
A menos de 200 días del inicio, el sorteo realizado este viernes y no sólo Argentina, sino todos los equipos clasificados, ya conocen sus rivales.
Este nuevo sistema introduce una modificación clave: clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que ampliará la cantidad de partidos para los equipos que avancen —de siete a ocho— en comparación con las ediciones anteriores.
Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- UEFA Play-off D
Grupo B
- Canadá
- UEFA Play-off A
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- UEFA Play-off C
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- UEFA Play-off B
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Repechaje FIFA 2
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Repechaje FIFA 1
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
