¿Qué dice la IA sobre el Mundial 2026?

Con el sorteo del Mundial 2026 realizado solo queda saber los ganadores de los diferentes repechajes para empezar la recta final Mundial de Fútbol 2026. En este escenario la cuenta regresiva ya comenzó y todos queremos saber quien se alzará con el premio máximo del fútbol mundial.

De acuerdo a ChatGPT al que se le preguntó por el ganador del mundial 2026 y la posición de Argentina en caso de no llegar a la final, la IA de OpenAI respondió: "A la final llegan Francia como una potencia ofensiva y España como el equipo más equilibrado del torneo".

El partido finalizaría 2-1 a favor de España que alzaría su segunda Copa del Mundo.

En este mismo escenario, Argentina finalizaría tercero luego de caer eliminado contra Francia por 2-1. En su actuación en las fases previas, según ChatGPT, Argentina finalizaría primera en la fase de grupos, ganaría un partido muy ajustado en octavos y en cuartos eliminará "a una selección europea fuerte en penales".

En el partido por el tercer puesto, la selección nacional se impondría por 3-1 a "una selección sorpresa del torneo, como Japón, Estados Unidos o Marruecos, y se quedará con el bronce".