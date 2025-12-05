Netflix compró Warner Bros. Discovery , pagó USD 82.700 millones

Netflix anunció la compra de Warner Bros. Discovery por 82.700 millones de dólares, esta operación, según trascendió, transformará de manera profunda el panorama de la industria del entretenimiento y los medios.

Este movimiento, que se produce tras una serie de ofertas mejoradas por parte de los principales actores del sector, plantea interrogantes sobre el futuro modelo de negocio de Netflix y el impacto regulatorio que podría acarrear la operación, especialmente por el alcance global de la plataforma.

La adquisición representa una de las mayores operaciones en la historia del entretenimiento, con un valor total de empresa de aproximadamente USD 82.700 millones (valor de capital de USD 72.000 millones). El acuerdo, que se concretará tras la escisión previamente anunciada de la división Global Networks de Warner Bros. Discovery —Discovery Global— en una nueva compañía cotizada, está previsto para el tercer trimestre de 2026. Esta fusión promete redefinir el panorama audiovisual global al unir el alcance internacional de Netflix con el legado centenario de Warner Bros.

Según detalló David Zaslav, presidente y CEO de Warner Bros. Discovery, la integración de ambas compañías permitirá que las historias más influyentes lleguen a nuevas audiencias: “El anuncio de hoy une a dos de las mayores empresas de narración del mundo para llevar a más personas el entretenimiento que más disfrutan ver”, afirmó Zaslav.