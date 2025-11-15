Subió Netflix otra vez: ¿Cuánto cuestan hoy las principales plataformas en Argentina?Economía15/11/2025
Las plataformas de streaming volvieron a ajustar sus valores y, en algunos casos, los incrementos superan el 25%. A continuación, un relevamiento actualizado de los precios finales que pagan los usuarios en Argentina, según los importes vigentes en Mercado Pago o en caso de cobro en dólares, con impuestos incluidos.
Netflix
Precios con impuestos incluidos:
- Plan Básico: $11.069
- Plan Estándar: $18.449
- Plan Premium: $24.599
- Miembro extra: $6.641
Apple TV+
- Plan Individual: $15.891 mensuales (vía Mercado Pago)
Disney+
Planes mensuales (Mercado Pago):
- Estándar con anuncios: $10.199
- Estándar: $12.545
- Premium: $18.767
- Usuario extra Estándar con anuncios: $7.139
- Usuario extra Estándar: $7.547
- Usuario extra Premium: $9.384
Planes anuales:
- Estándar: $105.365
- Premium: $157.589
HBO Max
Planes mensuales (Mercado Pago):
- Básico: $9.930
- Estándar: $12.837
- Platino: $15.438
Planes anuales:
- Básico: $86.583
- Estándar: $108.003
- Platino: $128.658
Amazon Prime Video
- Plan Estándar: $9.943 mensuales (Mercado Pago)
Los valores muestran que, pese a las diferentes modalidades de pago y beneficios anuales, mantener un combo de plataformas representa cada vez un gasto mayor en los hogares argentinos.
