Subió Netflix otra vez: ¿Cuánto cuestan hoy las principales plataformas en Argentina?

Las plataformas de streaming volvieron a ajustar sus valores y, en algunos casos, los incrementos superan el 25%. A continuación, un relevamiento actualizado de los precios finales que pagan los usuarios en Argentina, según los importes vigentes en Mercado Pago o en caso de cobro en dólares, con impuestos incluidos.

Netflix

Precios con impuestos incluidos:

Plan Básico: $11.069

Plan Estándar: $18.449

Plan Premium: $24.599

Miembro extra: $6.641

Apple TV+

Plan Individual: $15.891 mensuales (vía Mercado Pago)

Disney+

Planes mensuales (Mercado Pago):

Estándar con anuncios: $10.199

Estándar: $12.545

Premium: $18.767

Usuario extra Estándar con anuncios: $7.139

Usuario extra Estándar : $7.547

Usuario extra Premium: $9.384

Planes anuales:

Estándar: $105.365

Premium: $157.589

HBO Max

Planes mensuales (Mercado Pago):

Básico: $9.930

Estándar: $12.837

Platino: $15.438

Planes anuales:

Básico: $86.583

Estándar: $108.003

Platino: $128.658

Amazon Prime Video

Plan Estándar: $9.943 mensuales (Mercado Pago)

Los valores muestran que, pese a las diferentes modalidades de pago y beneficios anuales, mantener un combo de plataformas representa cada vez un gasto mayor en los hogares argentinos.



