Subió Netflix otra vez: ¿Cuánto cuestan hoy las principales plataformas en Argentina?

Economía15/11/2025
Netflix

Las plataformas de streaming volvieron a ajustar sus valores y, en algunos casos, los incrementos superan el 25%. A continuación, un relevamiento actualizado de los precios finales que pagan los usuarios en Argentina, según los importes vigentes en Mercado Pago o en caso de cobro en dólares, con impuestos incluidos.

Fernando Báez Sosa“50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”: Quiénes dan testimonio en el nuevo documental de Netflix

Netflix
Precios con impuestos incluidos:

  • Plan Básico: $11.069
  • Plan Estándar: $18.449
  • Plan Premium: $24.599
  • Miembro extra: $6.641

Apple TV+

  • Plan Individual: $15.891 mensuales (vía Mercado Pago)

Disney+
Planes mensuales (Mercado Pago):

  • Estándar con anuncios: $10.199
  • Estándar: $12.545
  • Premium: $18.767
  • Usuario extra Estándar con anuncios: $7.139
  • Usuario extra Estándar: $7.547
  • Usuario extra Premium: $9.384

Planes anuales:

  • Estándar: $105.365
  • Premium: $157.589

HBO Max
Planes mensuales (Mercado Pago):

  • Básico: $9.930
  • Estándar: $12.837
  • Platino: $15.438

Planes anuales:

  • Básico: $86.583
  • Estándar: $108.003
  • Platino: $128.658

Amazon Prime Video

  • Plan Estándar: $9.943 mensuales (Mercado Pago)

dólarEl dólar oficial cayó casi $50 en la semana

Los valores muestran que, pese a las diferentes modalidades de pago y beneficios anuales, mantener un combo de plataformas representa cada vez un gasto mayor en los hogares argentinos. 
 
 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día